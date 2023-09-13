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«Пятёрочка» планирует зайти в Бурятию

«Пятёрочка» планирует зайти в Бурятию
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос обсуждали на Восточном экономическом форуме

13 сентября на Восточном экономическом форуме зампред правительства республики – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, министр промышленности, торговли и инвестиций республики Виктор Винокурцев провели встречу с руководителем офиса по взаимодействию на Дальнем Востоке федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.

- Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятёрочки» рассматривает открытие торговых точек не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии, - написал Виктор Винокурцев в своём телеграм-канале.

Большей конкретики не сообщается.

Отметим, слухи о заходе крупных федеральных ритейлеров в Бурятию за последние годы возникали не раз. Однако, по оценке экспертов, расширению торговых сетей на Дальний Восток мешают логистические и организационные проблемы. Кроме того, основные потребности республики закрыты региональными сетями.

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