«Пятёрочка» планирует зайти в Бурятию

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Вопрос обсуждали на Восточном экономическом форуме



13 сентября на Восточном экономическом форуме зампред правительства республики – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, министр промышленности, торговли и инвестиций республики Виктор Винокурцев провели встречу с руководителем офиса по взаимодействию на Дальнем Востоке федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.



- Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятёрочки» рассматривает открытие торговых точек не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии, - написал Виктор Винокурцев в своём телеграм-канале.



Большей конкретики не сообщается.



Отметим, слухи о заходе крупных федеральных ритейлеров в Бурятию за последние годы возникали не раз. Однако, по оценке экспертов, расширению торговых сетей на Дальний Восток мешают логистические и организационные проблемы. Кроме того, основные потребности республики закрыты региональными сетями.



