В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии управляющая компания провела ремонт в подъездах многоквартирных домов только после вмешательства прокуратуры.- Установлено, что в нарушение жилищного законодательства управляющая компания в установленные сроки не провела текущий ремонт в подъездах. Также организация не внесла в государственную информационную систему сведения о протоколах общих собраний жильцов, графиках, сроках проведения текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.Директору компании получил прокурорское представление. Только после этого в подъездах побелили стены, покрасили панели и заменили входные двери.Также в отношении руководителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».