08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре

В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Директор управляющей компании получил от прокуратуры представление

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии управляющая компания провела ремонт в подъездах многоквартирных домов только после вмешательства прокуратуры.

- Установлено, что в нарушение жилищного законодательства управляющая компания в установленные сроки не провела текущий ремонт в подъездах. Также организация не внесла в государственную информационную систему сведения о протоколах общих собраний жильцов, графиках, сроках проведения текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Директору компании получил прокурорское представление. Только после этого в подъездах побелили стены, покрасили панели и заменили входные двери.



Также в отношении руководителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

управляющие компании прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ компании не хотят нанимать «летунов»
В Улан-Удэ компании не хотят нанимать «летунов»
Бизнес, 08.09.2023
Большинство из них настороженно относятся к людям, постоянно меняющим работу
В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре
В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре
Бизнес, 08.09.2023
Директор управляющей компании получил от прокуратуры представление
В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда
В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда
Бизнес, 08.09.2023
Работу кафе и киосков пришлось приостановить из-за антисанитарии
В Бурятии усложнили работу таксистам
В Бурятии усложнили работу таксистам
Бизнес, 07.09.2023
Теперь у каждого водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров
На Байкале за выходные поймали шесть нелегальных перевозчиков на катерах
На Байкале за выходные поймали шесть нелегальных перевозчиков на катерах
Бизнес, 06.09.2023
Пятеро из них уже привлекались к ответственности за незаконную перевозку туристов
В Улан-Удэ наказали «управляшку», запустившую подъезды
В Улан-Удэ наказали «управляшку», запустившую подъезды
Бизнес, 05.09.2023
Обслуживающую дом организацию оштрафовали на 25 тысяч рублей

В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами
В Улан-Удэ хотят ужесточить правила пользования электросамокатами
Бизнес, 05.09.2023
Депутаты горсовета возьмут под контроль работу сервисов по их прокату

Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона
Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона
Бизнес, 04.09.2023
Местные жители считают, что некоторые из них не следят за выгребными ямами
В Бурятии открыли цех по переработке облепихи
В Бурятии открыли цех по переработке облепихи
Бизнес, 04.09.2023
Цех появился в посёлке, где в советские годы работал совхоз «Облепиховый»
Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары
Жители Бурятии отсудили почти 7 миллионов за некачественные услуги и товары
Бизнес, 01.09.2023
Вернуть свои кровные им помогли сотрудники Роспотребнадзора
Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?
Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?
Бизнес, 31.08.2023
Что такое экспресс-кредит, кому и зачем он нужен?
Многодетный отец из Бурятии занялся изготовлением сувениров
Многодетный отец из Бурятии занялся изготовлением сувениров
Бизнес, 30.08.2023
Своё дело он открыл благодаря соцконтракту
В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
В Иркутской области изъяли около 300 контрафактных батареек
Бизнес, 30.08.2023
Предприниматель торговал ими в павильоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^