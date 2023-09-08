Большинство из них настороженно относятся к людям, постоянно меняющим работу
Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, как в столице Бурятии относятся к любителям «прыгать» с одного места работы на другое. Рекрутеры называют их летунами. Есть мнение, что нанимать их рискованно – такие люди либо неуживчивые и конфликтные, либо ненадёжные и плохие сотрудники.
Так вот, в 35% улан-удэнских компаний считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве и непостоянных соискателей можно смело записывать в «летуны». Столько же организаций (35%) настораживают ежегодные перемещения от одного работодателя к другому, 16% не спешат связываться с кандидатами, не задерживающимися на одном месте хотя бы три года. Лишь 10% респондентов против того, чтобы обвинять таких соискателей в легкомысленности.
Кроме того, HR-менеджеры скептически относятся к длительным перерывам в стаже: для 38% годовой простой – повод для сомнений в компетентности человека, а 15% для этого достаточно и полугода ничегонеделанья.
При этом 13 улан-удэнцев считают, что работу следует менять как можно реже (в списке – администраторы (33%), дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами (по 28%), 9% – что это допустимо раз в пять лет, а 5% – хотя бы раз в три года. Большинство же (54%) ориентируются на обстоятельства. Такого мнения придерживаются, в частности, операторы call-центров (70%), сами эйчары (65%) и секретари (58%).
В Улан-Удэ компании не хотят нанимать «летунов»
Бизнес, Фото:
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