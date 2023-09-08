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В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда

В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Работу кафе и киосков пришлось приостановить из-за антисанитарии

За две недели – с 24 августа по 7 сентября – сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора побывали с внеплановыми проверками в нескольких точках фастфуда. В итоге в двух киосках и четырёх кафе, где готовят и продают шаурму, выявили грубые нарушения санитарного законодательства и требований в сфере технического регулирования. Речь, в частности, об отсутствия систем водоснабжения и водоотведения и нарушении поточности сырой и готовой продукции.

Состояние производственных помещений в этих заведениях оставляло желать лучшего. Не было и должного производственного контроля за качеством и безопасностью продуктов, а сотрудники вовремя не проходили медосмотры.

В итоге на владельцев точек общепита возбудили административные дела по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Их работу по решению судов приостановили на срок от 10 до 90 суток.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в списке прикрытых по решению судов точек – киоск Hushuur на проспекте Автомобилистов, кафе Doner_kvartal на улице Ключевская и Mister Giros на Ключевской в Улан-Удэ, киоск «Шаурма» в Иволгинске, L`Дёнер  в селе Сотниково и кафе на улице Рабочая в прибайкальском селе Горячинск.
кафе шаурма Роспотребнадзор

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