В Бурятии усложнили работу таксистам

Теперь у каждого водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров





Если же агрегаторы будут передавать заказы нелегальным перевозчикам, они рискуют лишиться права осуществлять свою деятельность. Сегодня разрешения, которые, кстати, оформляют бесплатно, имеются у 60 ИП и 12 юридических лиц, а официально в республике работают 1892 авто.



До недавнего времени работать в такси мог любой водитель, зарегистрированный в приложении агрегатора. Некоторые и вовсе занимались частным извозом – достаточно было установить «шашечку» на своё авто и встать где-нибудь на улице, у аэропорта или возле вокзала.Всё изменилось с 1 сентября. В силу вступил федеральный закон, регулирующий сферу перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Одно из главных требований – наличие соответствующего разрешения у водителя.На новый закон перешла и Бурятия. В августе Минтранс РБ выдал 926 таких лицензий, хотя раньше было в среднем 21 в месяц. В ведомстве пояснили: теперь службы заказа имеют право передавать заявку только официальным перевозчикам. В их числе – индивидуальные предприниматели, юридические лица и новые субъекты – самозанятые.К последним предъявляют требования, отличные от ИП и юрлиц. Им потребуется ещё и справка об отсутствии судимости и договор, заключённый с агрегатором. У индивидуальных предпринимателей и компаний появилась новая обязанность – страховать пассажиров.- Кроме того, изменился порядок предоставления разрешений. Если раньше приходилось получать их на каждый автомобиль, то теперь разрешение выдаётся конкретно перевозчику и во время его действия можно вносить и исключать из реестра легкового такси любое число автомобилей – помимо самозанятых, – пояснил глава Минтранса РБ Александр Гоге.