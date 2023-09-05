В Улан-Удэ работодателя оштрафовали за принятого на работу экс-налоговика

Штраф составил 20 тысяч рублей



В Улан-Удэ директор общества с ограниченной ответственностью принял на работу бывшего сотрудника налоговой службы и получил за это штраф. Дело не в самом работнике, а в том, что после трудоустройства бизнесмен нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции». Нынешний работодатель обязан в 10-дневный срок связаться с предыдущим работодателем и сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего. Этого сделано не было.



- Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель юридического лица не направил уведомление работодателю по последнему месту службы гражданина о заключении трудового договора. По постановлению прокуратуры района генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Предпринимателю назначен штраф в 20 тысяч рублей.

