В аэропорту Читы назначен новый генеральный директор

Им стал Денис Каминский

Генеральным директором АО «Аэропорт Чита», входящего в состав холдинга «Новапорт», назначен Денис Каминский. На основании решения совета директоров он вступил в должность сроком на три года. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба читинского аэропорта.

Денис Каминский родился в Читинской области. Он имеет два диплома о высшем образовании и работает в авиации более 15 лет. С 2011 года Каминский занимал должность коммерческого директора, а в 2020 был переведен на должность директора по производству аэропорта Читы.

На должности коммерческого директора Денис Каминский организовал новые для жителей Забайкалья чартерные рейсы по международным направлениям: Таиланд (2012 год), Турцию и Вьетнам (2013 год), транзитные рейсы Чита - Санкт-Петербург, Чита - Владивосток, реализовал потенциал авиаперевозок через узловые аэропорты Новосибирска и Екатеринбурга.

За время работы на позиции директора по производству он внедрил программу расчета производственных ресурсов, систему мотивации персонала (KPI), оптимизировал графики обслуживания воздушных судов, формализовал требования по оценке пропускной способности аэропорта и правила слот-координации, что позволило существенно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить уровень пунктуальности обслуживания воздушных судов до 97%. В 2023 году инициировал и реализовал переход предприятия на круглосуточный режим работы.

За 2023 год международный аэропорт Чита (Кадала) планирует обслужить 700 тысяч пассажиров, что на 20,6 % выше показателя 2022 года, количество взлетно-посадочных операций составит 4 513, грузопоток аэропорта превысит 2 тысячи. Маршрутная сеть аэропорта охватывает 25 направлений. Наиболее востребованные из них: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток и Чара.