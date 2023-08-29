29 августа

28 августа

Популярное

В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»

В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Произошло это после вмешательства прокуратуры

В Улан-Удэ регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отхода «ЭкоАльянс» вновь оштрафовали. По постановлению прокуратуры Октябрьского района регоператор привлечён к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора.

- Прокуратура провела проверку по сообщению в средствах массовой информации о неисполнении региональным оператором обязанности по вывозу мусора. Установлено, что вопреки требованиям законодательства, предприятие вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов в посёлке Сосновый Бор в июле 2023 года осуществляло с нарушением предусмотренных сроков, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По постановлению прокуратуры района региональный оператор привлечён к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Организации назначен штраф. Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе прокуратуры, размер штрафа составил 7 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры весь мусор всё же вывезли. 


На прошлой неделе в Госстройжилнадзоре Бурятии сообщили о недавних трёх штрафах, выписанных «ЭкоАльянсу» за несвоевременный вывоз мусора по трёх адреса в Улан-Удэ и Иволгинске. 
прокуратура штраф региональный оператор по ТКО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»
В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»
Бизнес, 29.08.2023
Произошло это после вмешательства прокуратуры
«Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей
«Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Бизнес, 28.08.2023
Компания не выполнила работы по договорам о технологическом присоединении
В Бурятии страховщики и специалисты по закупкам боятся не найти работу
В Бурятии страховщики и специалисты по закупкам боятся не найти работу
Бизнес, 28.08.2023
А больше всех в своей востребованности уверены продажники и бьюти-мастера 
В Бурятию приехала делегация из Еврейской автономной области
В Бурятию приехала делегация из Еврейской автономной области
Бизнес, 24.08.2023
Она изучает опыт республики в программе «Комплексное развитие сельских территорий»
Зампрокурора Бурятии проведёт приём бизнесменов
Зампрокурора Бурятии проведёт приём бизнесменов
Бизнес, 24.08.2023
Необходима предварительная запись
В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков
В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков
Бизнес, 24.08.2023
Дистанционно сейчас трудятся в основном программисты и продажники
В Улан-Удэ торговали саженцами, не включёнными в госреестр
В Улан-Удэ торговали саженцами, не включёнными в госреестр
Бизнес, 23.08.2023
СНТ «Сады Сибири» объявлены предостережения
«Бурятэнерго» оштрафовали за длительное отключение света
«Бурятэнерго» оштрафовали за длительное отключение света
Бизнес, 22.08.2023
Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей
На Байкале поймали девять судовладельцев, нелегально катавших туристов
На Байкале поймали девять судовладельцев, нелегально катавших туристов
Бизнес, 21.08.2023
Транспортные полицейские провели рейд в выходные
В Бурятии с бизнесмена взыскали свыше 900 тысяч за валютные нарушения
В Бурятии с бизнесмена взыскали свыше 900 тысяч за валютные нарушения
Бизнес, 18.08.2023
Приставы наложили арест на автомобиль предпринимателя
В Бурятии выбрали топ-10 гастробрендов
В Бурятии выбрали топ-10 гастробрендов
Бизнес, 16.08.2023
На первом этапе их определяли всенародным голосованием
В Улан-Удэ обнаружили вредных жуков в пунктах приёма древесины
В Улан-Удэ обнаружили вредных жуков в пунктах приёма древесины
Бизнес, 16.08.2023
Двум предприятиям выданы предостережения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^