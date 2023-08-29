В Улан-Удэ вновь оштрафовали «ЭкоАльянс»

В Улан-Удэ регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отхода «ЭкоАльянс» вновь оштрафовали. По постановлению прокуратуры Октябрьского района регоператор привлечён к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора.
- Прокуратура провела проверку по сообщению в средствах массовой информации о неисполнении региональным оператором обязанности по вывозу мусора. Установлено, что вопреки требованиям законодательства, предприятие вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов в посёлке Сосновый Бор в июле 2023 года осуществляло с нарушением предусмотренных сроков, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокуратуры района региональный оператор привлечён к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Организации назначен штраф. Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе прокуратуры, размер штрафа составил 7 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры весь мусор всё же вывезли.
На прошлой неделе в Госстройжилнадзоре Бурятии сообщили о недавних трёх штрафах, выписанных «ЭкоАльянсу» за несвоевременный вывоз мусора по трёх адреса в Улан-Удэ и Иволгинске.