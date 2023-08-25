25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу

В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За несвоевременный вывоз ТКО «ЭкоАльянс» обязали сделать перерасчёт 

Только за неделю компании «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором (РО) по обращению с отходами, назначили три штрафа. РО вовремя не вывозил мусор по трём адресам в Улан-Удэ и селе Иволгинск, расположенном в пригородном Иволгинском районе.
 
За ненадлежащее оказание услуги РО придётся выложить 15 тысяч рублей. В Госстройжилнадзоре Бурятии отметили: компания обязана обеспечить бесперебойный вывоз твёрдых коммунальных отходов, но зачастую жители республики даже не могут дозвониться в диспетчерскую службу, чтобы сообщить о ненадлежащей уборке мусора и потребовать перерасчёт.
 
Потому ведомство еженедельно рассматривает административные дела в отношении ООО «ЭкоАльянс». Так сотрудники Госстройжилнадзора и выявили, что периодичность вывоза ТКО в Иволгинске и столице Бурятии не соответствовала требованиям законодательства.

На момент рассмотрения протоколов предписания об устранении нарушений уже выполнили и контейнерные площадки освободили от отходов. Людям в ходе проверки сделали перерасчёт. 

Глава надзорного ведомства Николай Павлюк посоветовал направлять обращения в «ЭкоАльянс» по поводу ТКО через систему ГИС ЖКХ.
 
- Если в течение 30 дней не приходит ответ, система автоматически пересылает обращение в Госстройжилнадзор, – подчеркнул Павлюк. – Потребителю нужна качественная услуга или своевременный перерасчёт, а не проверки как таковые. Если регоператора правильно и вовремя уведомлять, он будет финансово заинтересован исправить нарушения в кратчайшие сроки.
региональный оператор по ТКО мусор штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
Общество, 25.08.2023
За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Общество, 25.08.2023
Более 100 вертолётостроителей получили награды различного уровня. Фоторепортаж
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
Общество, 25.08.2023
За несвоевременный вывоз ТКО «ЭкоАльянс» обязали сделать перерасчёт 
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Общество, 25.08.2023
Они будут работать в труднодоступной местности в удалённых районах. Фоторепортаж
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 25.08.2023
Маргарита Баторова провела лекции для осуждённых 
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
Общество, 25.08.2023
Животные могут в любой момент затоптать беззаботно играющих ребятишек
В Бурятии обещают тёплую погоду
В Бурятии обещают тёплую погоду
Общество, 25.08.2023
Утром местами туманы 
Лесные пожарные Иркутской области вернулись из Якутии
Лесные пожарные Иркутской области вернулись из Якутии
Общество, 24.08.2023
Бороться с лесными пожарами в соседнем регионе помогали 54 десантника-пожарных
В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку
В селе Еравнинского района Бурятии оградили спортплощадку
Общество, 24.08.2023
Здесь с удовольствием тренируются сельчане 
В Иркутске обновили фасады деревянных домов
В Иркутске обновили фасады деревянных домов
Общество, 24.08.2023
В акции участвовали более 300 горожан 
Жителям Бурятии напомнили о пользе груши
Жителям Бурятии напомнили о пользе груши
Общество, 24.08.2023
В плодах содержатся практически все полезные вещества
Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Иркутские дачники делятся урожаем с зоопарком
Общество, 24.08.2023
Люди уже несут тыквы, кабачки, патиссоны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^