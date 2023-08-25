В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу

За несвоевременный вывоз ТКО «ЭкоАльянс» обязали сделать перерасчёт







За ненадлежащее оказание услуги РО придётся выложить 15 тысяч рублей. В Госстройжилнадзоре Бурятии отметили: компания обязана обеспечить бесперебойный вывоз твёрдых коммунальных отходов, но зачастую жители республики даже не могут дозвониться в диспетчерскую службу, чтобы сообщить о ненадлежащей уборке мусора и потребовать перерасчёт.



Потому ведомство еженедельно рассматривает административные дела в отношении ООО «ЭкоАльянс». Так сотрудники Госстройжилнадзора и выявили, что периодичность вывоза ТКО в Иволгинске и столице Бурятии не соответствовала требованиям законодательства.



На момент рассмотрения протоколов предписания об устранении нарушений уже выполнили и контейнерные площадки освободили от отходов. Людям в ходе проверки сделали перерасчёт.





Глава надзорного ведомства Николай Павлюк посоветовал направлять обращения в «ЭкоАльянс» по поводу ТКО через систему ГИС ЖКХ.



- Если в течение 30 дней не приходит ответ, система автоматически пересылает обращение в Госстройжилнадзор, – подчеркнул Павлюк. – Потребителю нужна качественная услуга или своевременный перерасчёт, а не проверки как таковые. Если регоператора правильно и вовремя уведомлять, он будет финансово заинтересован исправить нарушения в кратчайшие сроки.



Только за неделю компании «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором (РО) по обращению с отходами, назначили три штрафа. РО вовремя не вывозил мусор по трём адресам в Улан-Удэ и селе Иволгинск, расположенном в пригородном Иволгинском районе.