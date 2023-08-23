В Улан-Удэ торговали саженцами, не включёнными в госреестр

15 августа специалисты управления Россельхознадзора провели выездное обследование в Улан-Удэ в отношении садоводческого некоммерческого товарищества «Сады Сибири».
Здесь продавали 18 партий, 672 штук саженцев плодово-ягодных культур -ежевику, смородину красную, крыжовник, землянику ремонтантную, жимолость, виноград, абрикос, яблоню без этикетки установленной формы.
Также введены в оборот партии саженцев плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Это ежевика ремонтантная «Прайм арк фридом», «Чачанска бестрна»; смородина красная «Гранатовый браслет»; земляника ремонтантная, «Альбион», «Мурано»; крыжовник «Грушенька»; жимолость «Войтек», «Ребекка», «Бореалис», «Лавина»; виноград «Первенец амура»; сливово-вишневый гибрид «Пирамидный чёрный»; абрикос «Золотая косточка»; яблони «Аркад Бирюкова», «Солнцедар», «Колоновидная малюха», «Колоновидная васюган», «Джин».
По результатам обследования СНТ «Сады Сибири» объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Всего с начала года в Бурятии проведено 80 выездных обследований торговых точек реализации семян и саженцев, нарушителям объявлено 113 предостережений.
Управление Россельхознадзора призывает садоводов и огородников приобретать семенной и посадочный материал только в специализированных магазинах, где имеются все необходимые документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества.