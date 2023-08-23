В Улан-Удэ торговали саженцами, не включёнными в госреестр





По результатам обследования СНТ «Сады Сибири» объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Всего с начала года в Бурятии проведено 80 выездных обследований торговых точек реализации семян и саженцев, нарушителям объявлено 113 предостережений.Управление Россельхознадзора призывает садоводов и огородников приобретать семенной и посадочный материал только в специализированных магазинах, где имеются все необходимые документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества.