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В Бурятии работникам организации не платили зарплату с января

В Бурятии работникам организации не платили зарплату с января
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед сотрудниками накопилась задолженность свыше 700 тысяч рублей

В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали свыше 720 тысяч рублей задолженности по заработной плате с организации, ведущей свою деятельность в области лесоводства.

13 сотрудников компании не получали заработную плату с января 2023 года. Максимальная сумма задолженности одному работнику достигала 152 тысяч рублей. Чтобы восстановить нарушенные права, граждане были вынуждены обратиться в суд, который удовлетворил исковые требования.

- В установленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому были применены меры принудительного исполнения. Было установлено, что должник владеет 27 автотранспортными средствами. В отношении машин было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Помимо этого судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета должника, а также неоднократно выносил руководству организации требования об исполнении судебного решения. Однако задолженность по заработной плате была уплачена лишь после предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

На сегодняшний день долги перед работниками погашены. 
долги по зарплате судебные приставы

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