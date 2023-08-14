Они оказались понятны и близки каждому второму работающему горожанину
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что более половины – 53% жителей бурятской столицы – понимают и принимают деловые и нравственные принципы, на которых строят бизнес работодатели. Ещё 15% респондентов они понятны, но разделять эти ценности они не согласны. Многие считают, что «всё это написано для галочки» и «формируется мужчинами», а женское мнение «вообще не учитывается».
Каждый девятый признался, что не понимает корпоративные ценности вообще – мол, они надуманные и поддерживает «их только директор и его подпевалы». А 13% улан-удэнцев вообще ничего не знают о принципах организации, где они трудятся.
Женщины осведомлены об этом лучше мужчин и чаще придерживаются внутренних правил (58% и 47% соответственно) – как и наши земляки старше 45 лет (56%) против сотрудников до 34-х.
- Работающие на крупный бизнес демонстрируют осведомлённость о ценностях компании чаще, чем трудящиеся на малых и средних предприятиях. Среди работников компаний со штатной численностью свыше 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (52%), так и критикующих их (19%), – рассказали в SuperJob.
Более половины улан-удэнцев разделяют ценности своей компании
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