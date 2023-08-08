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Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение на лестнице

Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение на лестнице
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшей заплатила управляющая компания

В Северобайкальске управляющая компания выплатила женщине, которая упала на лестнице, 10 тысяч рублей. Женщина получила ушиб руки, спускаясь по лестнице запасного пожарного выхода. Из-за отсутствия перил она не удержалась на ногах и упала.

Ответственность за происшествие по решению суда легла на управляющую компанию, которая обязана содержать в надлежащем порядке общее имущество многоквартирного дома.

После поступления в службу судебных приставов исполнительного листа судебный пристав-исполнитель уведомил компанию-должника о возбуждении исполнительного производства. Организация не стала дожидаться принудительного взыскания и уплатила компенсацию морального вреда в кратчайшие сроки.

- Если бы управляющая компания не выполнила требования исполнительного документа в установленный срок, то ей пришлось бы заплатить исполнительский сбор, который в данном случае был бы равен сумме долга. В соответствии с действующим законодательством исполнительский сбор в отношении должника-организации устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 тысяч рублей, - отметили в УФССП по Бурятии.

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