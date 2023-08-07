В Бурятии мужчина отсудил 175 тысяч у бывших работодателей

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Он взыскал с двух компаний компенсацию за профзаболевания



Житель Закаменского района Бурятии решил взыскать компенсацию морального вреда с экс-работодателей. Как сообщила пресс-служба райсуда, мужчина долгое время трудился проходчиком, машинистом подъёмной установки и электрогазосварщиком в ПАО «Бурятзолото» и ещё десять лет – контролёром продукции в АО «Закаменск».



В итоге мужчина «заработал» профессиональные заболевания, на треть утратив трудоспособность. С каждой компании он потребовал по 430 тысяч рублей.



Суд удовлетворил эти требования частично. У АО «Закаменск» бывший работник отсудил 75 тысяч, у «Бурятзолото» – 100 000 рублей. Решение уже вступило в законную силу.