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В Бурятии мужчина отсудил 175 тысяч у бывших работодателей

В Бурятии мужчина отсудил 175 тысяч у бывших работодателей
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Он взыскал с двух компаний компенсацию за профзаболевания

Житель Закаменского района Бурятии решил взыскать компенсацию морального вреда с экс-работодателей. Как сообщила пресс-служба райсуда, мужчина долгое время трудился проходчиком, машинистом подъёмной установки и электрогазосварщиком в ПАО «Бурятзолото» и ещё десять лет – контролёром продукции в АО «Закаменск».

В итоге мужчина «заработал» профессиональные заболевания, на треть утратив трудоспособность. С каждой компании он потребовал по 430 тысяч рублей.

Суд удовлетворил эти требования частично. У АО «Закаменск» бывший работник отсудил 75 тысяч, у «Бурятзолото» – 100 000 рублей. Решение уже вступило в законную силу.
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