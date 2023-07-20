20 июля

19 июля

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня

В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Цветы проверили на наличие карантинных организмов

В улан-удэнском аэропорту впервые проконтролирован ввоз орхидей из Тайваня.

- При проведении карантинного фитосанитарного контроля в аэропорту «Байкал» проконтролирован ввоз подкарантинной продукции – 376 штук орхидей для защищённого грунта в горшках происхождения Тайвань. Груз прибыл в сопровождении фитосанитарного сертификата, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



После завершения таможенного оформления были отобраны образцы цветов. Их отвезли на исследования.

В итоге карантинных вредных организмов не обнаружили, и собственнику продукции выдали акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
цветы Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня
В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня
Бизнес, 20.07.2023
Цветы проверили на наличие карантинных организмов
Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера
Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера
Бизнес, 20.07.2023
Заборы частных турбаз установлены даже в воде
В Бурятии «ЭкоАльянс» оплатит штраф за нерегулярный вывоз мусора
В Бурятии «ЭкоАльянс» оплатит штраф за нерегулярный вывоз мусора
Бизнес, 18.07.2023
Проверка подтвердила нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги
Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
Бизнес, 14.07.2023
Мужчина требовал закрыть кафе
На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых
На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых
Бизнес, 14.07.2023
Помимо этого, у него не было специальной лицензии
В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту
В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту
Бизнес, 13.07.2023
Бизнесмена более полугода не подключают к электросетям
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
Бизнес, 13.07.2023
Интернет 4G стал быстрее на промышленной площадке АО «Хиагда»
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
Бизнес, 11.07.2023
Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
Бизнес, 11.07.2023
Там выявили грубые нарушения санитарного режима
В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
Бизнес, 07.07.2023
Взятку дал директор компании, но затем он одумался
В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков
В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков
Бизнес, 06.07.2023
Они помогли дровами семьям, чьи близкие участвуют в СВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^