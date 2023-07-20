В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня









После завершения таможенного оформления были отобраны образцы цветов. Их отвезли на исследования.



В итоге карантинных вредных организмов не обнаружили, и собственнику продукции выдали акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

После завершения таможенного оформления были отобраны образцы цветов. Их отвезли на исследования.В итоге карантинных вредных организмов не обнаружили, и собственнику продукции выдали акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

В улан-удэнском аэропорту впервые проконтролирован ввоз орхидей из Тайваня.- При проведении карантинного фитосанитарного контроля в аэропорту «Байкал» проконтролирован ввоз подкарантинной продукции – 376 штук орхидей для защищённого грунта в горшках происхождения Тайвань. Груз прибыл в сопровождении фитосанитарного сертификата, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.