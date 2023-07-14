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Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды

Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мужчина требовал закрыть кафе

Житель Селенгинского района Бурятии обратился в суд с гражданским иском, потребовав закрыть кафе.

Житель многоквартирного дома сетовал на некомфортную жизнь в собственной квартире, где стало нечем дышать. В кафе, расположенном на первом этаже, не было вентиляционной системы. Вентиляция проходила принудительно через окно, которое соседствует с окном мужчины. В итоге все запахи с кухни проникали в квартиру местного жителя.

Кроме того, кухня кафе не оборудована шумоизоляцией. Мужчина жаловался на нарушение прав на тишину и на благоприятные условия существования.

Впрочем, конфликт удалось разрешить полюбовно.

- В ходе судебного разбирательства стороны пришли к заключению мирового соглашения, по условиям которого ответчик обязался перенести систему принудительной вентиляции в помещении кафе, а истец отказался от исковых требований, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
кафе суд

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