Мужчина требовал закрыть кафе
Житель Селенгинского района Бурятии обратился в суд с гражданским иском, потребовав закрыть кафе.
Житель многоквартирного дома сетовал на некомфортную жизнь в собственной квартире, где стало нечем дышать. В кафе, расположенном на первом этаже, не было вентиляционной системы. Вентиляция проходила принудительно через окно, которое соседствует с окном мужчины. В итоге все запахи с кухни проникали в квартиру местного жителя.
Кроме того, кухня кафе не оборудована шумоизоляцией. Мужчина жаловался на нарушение прав на тишину и на благоприятные условия существования.
Впрочем, конфликт удалось разрешить полюбовно.
- В ходе судебного разбирательства стороны пришли к заключению мирового соглашения, по условиям которого ответчик обязался перенести систему принудительной вентиляции в помещении кафе, а истец отказался от исковых требований, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
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