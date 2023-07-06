Нарушителей привлекают к ответственности
На озере Байкал транспортные полицейские с начала июля привлекли к ответственности троих нелегальных перевозчиков, катавших по озеру отдыхающих.
2 июля в заливе Лиственичный полицейские установили 20-летнего жителя Листвянки, который перевозил 10 пассажиров на маломерном судне без положенной лицензии.
Днём ранее там же сотрудники полиции задержали ещё двух судовладельцев, оказывавших услуги по перевозке по Байкалу без соответствующих документов. Ими оказались 60-летний житель Листвянки и 25-летний житель Кабанского района Бурятии. Они перевозили на маломерных судах по девять пассажиров.
- Все трое граждан привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ. Оказалось, что двое из них уже привлекались ранее за аналогичные нарушения, но должных выводов не сделали и продолжили заниматься незаконными перевозками, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
На Байкале поймали нелегальных перевозчиков, катавших туристов на катерах
Бизнес, Фото:
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