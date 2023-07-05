В Ангарске экс-директора фирмы за долги в 30 млн оштрафовали на 250 тысяч

Зарплату не платили 118 работникам



В Ангарске суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора производственной компании. Её признали виновной в невыплате работникам заработной платы свыше трёх месяцев.



В 2021 году бывший гендиректор не платила зарплату, отпускные, больничные и прочие выплаты 118 работникам. Сумма долга превысила 30 млн рублей.



- Умышленными действиями бывший генеральный директор причинила материальный ущерб работникам, поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд назначил женщине штраф в размере 250 тысяч рублей.



