В Ангарске экс-директора фирмы за долги в 30 млн оштрафовали на 250 тысяч

Зарплату не платили 118 работникам
В Ангарске суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора производственной компании. Её признали виновной в невыплате работникам заработной платы свыше трёх месяцев.
В 2021 году бывший гендиректор не платила зарплату, отпускные, больничные и прочие выплаты 118 работникам. Сумма долга превысила 30 млн рублей.
- Умышленными действиями бывший генеральный директор причинила материальный ущерб работникам, поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд назначил женщине штраф в размере 250 тысяч рублей.
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