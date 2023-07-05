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В Ангарске экс-директора фирмы за долги в 30 млн оштрафовали на 250 тысяч

В Ангарске экс-директора фирмы за долги в 30 млн оштрафовали на 250 тысяч
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Зарплату не платили 118 работникам

В Ангарске суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора производственной компании. Её признали виновной в невыплате работникам заработной платы свыше трёх месяцев.

В 2021 году бывший гендиректор не платила зарплату, отпускные, больничные и прочие выплаты 118 работникам. Сумма долга превысила 30 млн рублей.

- Умышленными действиями бывший генеральный директор причинила материальный ущерб работникам, поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Суд назначил женщине штраф в размере 250 тысяч рублей.

долги по зарплате

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