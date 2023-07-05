С начала года составили 69 протоколов
В Улан-Удэ штрафуют за незаконную рекламу.
С начала года составлено 69 протоколов по статье 30 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» за незаконное размещение рекламы. Сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей, сообщили в комитете городского хозяйства.
Штрафы за размещение объявлений, плакатов, вывесок и иной печатной продукции составляют: для граждан - от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч; для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч.
- Просим горожан распространять печатную продукцию только на специализированных досках, установленных по городу, - призвала начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Сообщить о незаконной рекламе можно через сайт «Активный горожанин» или сообщить по телефону управления административного контроля: 37-72-52.
В Улан-Удэ выписали штрафов на 1,5 млн за незаконную рекламу
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