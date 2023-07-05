В Бурятии осуждённый к ограничению свободы открыл бизнес по ремонту обуви

Бизнес, Фото: УФСИН по Бурятии

Мужчина заключил социальный контракт



Житель Тункинского района Бурятии, осуждённый к ограничению свободы и состоящий на учёте в районном филиале исправительного учреждения, заключил социальный контракт и занялся бизнесом.



- Осужденный представил межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи план по созданию мастерской по ремонту обуви. Его проект одобрили и оказали осуждённому финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. На эти денежные средства осуждённый закупил швейное оборудование, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Мужчина также занимается пошивом бурятских национальных костюмов. Сообщается, что его мастерская пользуется большим спросом.



