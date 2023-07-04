Она работает на улице Бабушкина
Госстройжилнадзор выявил самовольную постройку по улице Бабушкина в Улан-Удэ, ею оказалась недавно возведённая автомойка.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, им поступила информация о том, что на земельном участке строят автомойку без разрешительной документации. Специалисты выехали на место и убедились, что здание уже вовсю эксплуатируется по назначению. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию предприниматель не получал.
Собственник земельного участка нарушил требования Градостроительного кодекса, ему направлено предостережение. Также специалисты Госстройжилнадзора направили уведомление о выявлении самовольной постройки в комитет по архитектуре администрации Улан-Удэ. Снести автомойку или привести объект в соответствие строительным нормам и требованиям – выбор мер воздействия остается за администрацией.
- Собственникам, которые начинают строительство, следует изучать регламентирующую документацию, которую можно запросить в органах местного самоуправления. Обращение к специалистам также поможет в дальнейшем избежать спорных ситуаций, административной ответственности и сноса постройки, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В Улан-Удэ обнаружили самоволку-автомойку
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