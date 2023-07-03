Среди них Куба
Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран уже в этом году. Об этом рассказала в интервью газете «Известия» директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
- Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году, — отметила Бакина.
При этом, по её словам, и рынок самостоятельно двигается в этом направлении. Она рассказала, что такая возможность уже есть в Турции, и скоро карта «Мир» внедрится на Кубу.
- Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идём с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно, — сказала Алла Бакина.
Карты «Мир» сейчас принимают банки-партнёры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.
Центробанк планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран
Бизнес, Фото:
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