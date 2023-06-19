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Популярным блогерам Бурятии напомнили об уплате налогов

Популярным блогерам Бурятии напомнили об уплате налогов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Их призвали легализовать свою деятельность

В управлении федеральной налоговой службы (УФНС) России по Бурятии напомнили о налогах для блогеров. В ведомстве пояснили: это пользователи Интернета или соцсетей, «имеющие обширную и лояльную аудиторию».

- Стать блогером сегодня может практически любой человек, способный создавать интересный и оригинальный контент. Но не все осознают, что в тот момент, когда блогер перестаёт вести блог «для себя» и начинает получать деньги от этой деятельности, он обязан платить налоги с указанного дохода, – отмечают в ФНС. – Если доходы поступают систематически, деятельность характеризуется как предпринимательская. Поэтому необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрав соответствующую систему налогообложения, либо самостоятельно встать на учёт в качестве самозанятого.

Блогеры «обязаны уплачивать налоги в общем порядке» и, следовательно, на них «распространяются общие меры ответственности», добавили в налоговой службе.

- Если вы – блогер и получаете от этого доходы, но не зарегистрированы в установленном порядке, следует легализовать свою деятельность. Для лиц, желающих работать в легальном поле, государство создало благоприятные условия, куда входят простые процедуры регистрации и возможность выбора подходящей системы налогообложения, – рассказали в УФНС.

Минувшей весной сразу против нескольких известных российских блогеров-миллионников возбудили дела за неуплату налогов. В марте «уголовку» заработала Валерия Чекалина – организатор фитнес-марафонов, и её муж. Супругам вменяли неуплату налогов более чем на 300 миллионов рублей.

Следующей стала Александра Митрошина, которая продавала обучение по продвижению в соцсетях и, по данным следственного комитете, с 2020-го по май 2022-го года недоплатила в бюджет 120 с лишним миллионов. А в апреле ФНС добралась и до Елены Блиновской, прославившейся благодаря своим марафонам желаний. Её долг по налогам перевалил за 900 миллионов.

блогеры налоги

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