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В одном из сёл Бурятии развивают конный туризм

В одном из сёл Бурятии развивают конный туризм
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Туристы часто заказывают конные прогулки

Тункинский район Бурятии славится своими конными маршрутами. Местные жители знают толк в лошадях, в тонкостях конной амуниции, упряжи, в искусстве конной выездки. Активно взялся развивать маршруты конного туризма ТОС «Хоймор» из села Тагархай.

- Туристы из разных регионов России часто заказывают конные прогулки в окрестностях села Тагархай. А также дальние конные туристические маршруты Тагархай - Хандагатайский дацан, Тагархай - Койморские озёра, Тагархай - Источники Папий и Субарга. Дальние маршруты согласованы с национальным парком «Тункинский». Также туристам предлагают принять участие в разных мастер-классах - по приготовлению бурятских блюд, по разбиванию хребтовой кости, по стрельбе из лука, и многое другое. Надеемся, новый туристический сезон будет интересным, принесёт новые знакомства, новые идеи и замыслы, - говорит Виктория Балданова из Тагархая.

Как сообщили в администрации района, ранее ТОС «Хоймор» становился победителем школы экологического предпринимательства, стратегическая сессия которого прошла в Аршане в феврале 2022 года. 
туризм лошади

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