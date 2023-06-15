В одном из сёл Бурятии развивают конный туризм

Туристы часто заказывают конные прогулки



Тункинский район Бурятии славится своими конными маршрутами. Местные жители знают толк в лошадях, в тонкостях конной амуниции, упряжи, в искусстве конной выездки. Активно взялся развивать маршруты конного туризма ТОС «Хоймор» из села Тагархай.



- Туристы из разных регионов России часто заказывают конные прогулки в окрестностях села Тагархай. А также дальние конные туристические маршруты Тагархай - Хандагатайский дацан, Тагархай - Койморские озёра, Тагархай - Источники Папий и Субарга. Дальние маршруты согласованы с национальным парком «Тункинский». Также туристам предлагают принять участие в разных мастер-классах - по приготовлению бурятских блюд, по разбиванию хребтовой кости, по стрельбе из лука, и многое другое. Надеемся, новый туристический сезон будет интересным, принесёт новые знакомства, новые идеи и замыслы, - говорит Виктория Балданова из Тагархая.



Как сообщили в администрации района, ранее ТОС «Хоймор» становился победителем школы экологического предпринимательства, стратегическая сессия которого прошла в Аршане в феврале 2022 года.

