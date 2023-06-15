Подрядная организация не справилась с работами в положенный срок
В Забайкальском крае суд оштрафовал компанию «Байкал-Техстрой» на 307 миллионов рублей за сорванные сроки ремонта дороги, сообщила краевая прокуратура.
- Установлено, что государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края и ООО «Байкал-Техстрой» заключили государственный контракт на ремонт автомобильной дороги Молодежный – Досатуй в Приаргунском районе в срок до 15 августа 2022 года. В предусмотренный контрактом срок подрядная организация работы в полном объёме не исполнила, после чего государственный контракт с ней расторгнут, - говорится в сообщении прокуратуры.
В отношении ООО «Байкал-Техстрой» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия, повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 307 млн рублей.
В настоящее время ремонтом дороги занимается другая подрядная организация. Ситуация находттся на контроле прокуратуры.
В Забайкалье подрядчика оштрафовали на 307 млн за срыв ремонта дороги
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