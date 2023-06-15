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В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали на 30 тысяч

В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали на 30 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Кадастровый инженер наказан по постановлению прокуратуры

В Тарбагатайском районе Бурятии кадастровый инженер привлечён к ответственности за внесение заведомо ложных сведений в межевой план.

Нарушение законодательства о кадастровой деятельности выявила в ходе проверки районная прокуратура.

- Установлено, что кадастровому инженеру при проведении работ по разделу земельного участка стало известно о наличии пересечения со смежным участком. При этом в межевом плане информацию о выявлении такого пересечения он не отразил, обоснование наличия ошибок при установлении местоположения объекта недвижимости не представил. Допущение данных нарушений повлекло принятие органом Росреестра решения о приостановлении регистрации права на земельный участок, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района в отношении кадастрового инженера возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план». Виновному был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.


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