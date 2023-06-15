Малому и среднему бизнесу упростили процедуру исключения из ЕГРЮЛ

Нововведения начнут действовать с 1 июля



Президент России подписал федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ, упрощающий добровольную ликвидацию юридических лиц – субъектов МСП. Закон разработан в рамках федерального проекта «Создание условия для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса».



Он сократит временные и денежные затраты компаний на процедуру прекращения деятельности, а также позволит избежать негативных последствий для собственников, которые бросают компанию, не сдавая отчётность и не проходя процедуры ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.



Срок вступления в силу закона – 1 июля 2023 года.



Чтобы воспользоваться возможностью упрощённой процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридическому лицу-субъекту МСП, достаточно заявления от учредителей (участников) юрлица. Таким образом, они подтверждают, что расчёты с кредиторами завершены, увольняемые работники получили все положенные выплаты, а компания не позднее чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ сдаст необходимую отчётность.



Также субъект МСП, который собирается завершить свою деятельность, должен заранее погасить долги по налогам, не иметь на балансе недвижимость и транспорт, не являться плательщиком НДС, не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ и не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.



После получения соответствующего заявления регистрирующий орган публикует информацию, чтобы выявить лиц, возражающих против прекращения деятельности юридического лица. При отсутствии возражений со стороны кредиторов ФНС России исключит такую организацию через 3,5 месяца без последствий, связанных с ограничением участия или руководства деятельностью компании в течение трёх лет.



Если будут возражения, деятельность юридического лица не будет прекращена в упрощённом порядке. Такая организация обязана будет самостоятельно провести установленную гражданским законодательством процедуру добровольной ликвидации юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.



