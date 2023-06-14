После этого сельчанам сделали перерасчёт
В Кяхтинском районе Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры жителям сделали перерасчёт платы за вывоз мусора.
- Прокуратура проверила исполнение законодательства при предоставлении коммунальных услуг по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Установлено, что с ноября 2019 года с территории села Анагустай и улуса Цаган-Челутай Кяхтинского района региональным оператором вывоз отходов с установленной частотой не осуществлялся. При этом плата жителям за вывоз мусора начислялась в полном объёме, - сообщила прокуратура Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс директору ООО «ЭкоАльянс» представление. После этого жителям района сделали перерасчёт платы за вывоз мусора на общую сумму 135 тысяч рублей.
Также прокуратура района оказана помощь троим местным жителям в подготовке заявлений о возврате средств, которые по судебному решению были удержаны в пользу регионального оператора. Гражданам вернули 11 тысяч рублей.
Прокуратура Бурятии внесла представление директору «ЭкоАльянса»
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