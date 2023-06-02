Полицейские изъяли более 20 литров спиртного
В Чите как минимум пять предпринимателей и продавцов проигнорировали запрет на торговлю спиртным в День защиты детей.
Нарушения выявили полицейские на территории Ингодинского, Черновского и Центрального районов города, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
У предпринимателя, владеющего торговым павильоном на улице Верхоленская, стражи порядка изъяли в магазине восемь литров алкогольной продукции. Продавец магазина на улице Столярова также в нарушение запрета продала покупателю пиво. Имеющийся на полках хмельной напиток изъят.
По всем пяти выявленным нарушениям возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Должностным лицам по этой статье грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Всего за время проверок полицейские изъяли в магазинах, допустивших нарушения антиалкогольного законодательства, более 20 литров алкогольной продукции.
В Чите в День защиты детей торговали алкоголем, несмотря на запрет
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