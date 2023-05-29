В Улан-Удэ большинство работодателей пытаются удержать сотрудников, грозящихся уйти

А ещё в 12% компаний «шантажистов» увольняют
Большинство улан-удэнских работодателей – 7 из 10 (или 71%) – стараются найти компромисс с подчинёнными, которые грозятся уволиться. Они делают это в попытках добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда, рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
К такому способу приходилось прибегать 29% жителей бурятской столицы. При этом 6 из 10 респондентов признались, что руководство выполнило их требования, ещё 21% пришлось уйти, а каждый десятый остался в компании на прежних условиях, забыв про свои угрозы.
В 12% организаций «шантажистов» в итоге увольняют. Мужчины порываются написать заявление по собственному чаще женщин – 37% против 26% соответственно. Больше всего тех, кому доводилось угрожать увольнением, добиваясь своего – среди наших земляков в возрасте от 35 до 44 лет (37%).
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