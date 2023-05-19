А более половины начинающих специалистов потом берут на работу
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что более чем в половине – 64% – улан-удэнских компаний – есть стажировки для вчерашних выпускников вузов. При этом в каждой пятой (19%) даже действуют соответствующие программы, а в 45% молодёжь обучают без специально утверждённой концепции.
Стажировок нет лишь в 15% организаций. Работодатели часто рассматривают начинающих специалистов как потенциальных сотрудников.
- В каждой второй компании (53%) на работу приглашают более половины тех, кто проходил там стажировку, – рассказали в «SuperJob». – Только 8% опрошенных менеджеров по персоналу сообщили, что совсем не делают им предложений о работе.
Троих из четырёх жителей бурятской столицы (79%) с подобным опытом потом звали работать в организацию. Предложение приняли 59% из них, а 20% отказались. Не получили джоб-оффер от компании, в которой стажировались, только 12% улан-удэнцев.
Для 60% студентов и выпускников стажировка – прежде всего, прекрасная возможность получить какие-то практические навыки, для 15% – шанс трудоустроиться, а для каждого девятого (11%) – поиски себя и попытка определиться с профессией.
Большинство компаний в Улан-Удэ охотно берут молодёжь на стажировку
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