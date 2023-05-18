Участникам предстоит посоревноваться в спортивных первенствах и решении интеллектуальных задач
26 мая в Улан-Удэ, в парке культуры и отдыха имени С.Н. Орешкова состоится спортивное-интерактивное мероприятие, организованное ко Дню российского предпринимателя.
Программа Бизнес-старта «Вместе к победе» включит в себя различные спортивные первенства, соревнования в решении интеллектуальных задач, а также творческий конкурс. Участники мероприятия будут решать различные задачи и головоломки, проходить испытания и покажут свой творческий потенциал. Завершится мероприятие благотворительным флешмобом и премьерой фильма о первых предпринимателях Бурятии.
- Это мероприятие для тех, кто готов к повышению и развитию командного духа, расширению деловых контактов, поиску новых возможностей для развития своего дела. В Бизнес-старте примут участие руководители и собственники бизнеса всех масштабов, самозанятые граждане, представители бизнес-объединений, органов власти, финансовых институтов и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, - рассказал Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Чтобы принять участие в Бизнес-старте необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://biznes-sprint.ru/.
Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и всероссийской благотворительной инициативы «#МойбизнесПомогает». Содействие в подготовке мероприятия оказывает Бурятское региональное отделение «Опора России». Вырученные средства, полученные за счёт добровольных взносов команд участников и по итогам флэшмоба, будут направлены на поддержку специальной военной операции.
Возрастное ограничение: 18+.
Предприниматели Бурятии поучаствуют в бизнес-старте «Вместе к победе!»
Бизнес, Фото:
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