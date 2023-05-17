Предприниматели обратились в прокуратуру
В Гусиноозёрске прокуратура провела проверку по обращению предпринимателей. Они пожаловались на начисления по выводу мусора во время личного приёма и.о. прокурора Бурятии Михаила Филичева.
- Установлено, что региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» при начислении платы бизнесменам применялись нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, утверждённые недействующим постановлением правительства республики, - сообщила прокуратура Бурятии.
Руководитель регионального оператора получил прокурорское представление. После этого предпринимателям произвели перерасчёт платы за услугу 424 тысячи рублей.
Организована проверка прав других потребителей услуги, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В Бурятии бизнесменам начисляли плату за мусор по несуществующим нормативам
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