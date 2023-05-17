В Бурятии бизнесменам начисляли плату за мусор по несуществующим нормативам

Бизнес, Фото: прокуратура Бурятии

Предприниматели обратились в прокуратуру



В Гусиноозёрске прокуратура провела проверку по обращению предпринимателей. Они пожаловались на начисления по выводу мусора во время личного приёма и.о. прокурора Бурятии Михаила Филичева.



- Установлено, что региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» при начислении платы бизнесменам применялись нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, утверждённые недействующим постановлением правительства республики, - сообщила прокуратура Бурятии.



Руководитель регионального оператора получил прокурорское представление. После этого предпринимателям произвели перерасчёт платы за услугу 424 тысячи рублей.



Организована проверка прав других потребителей услуги, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

