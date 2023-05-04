В Бурятии насчитали более тысячи такси



Документ, подтверждающий право на перевозку пассажиров и багажа легковым авто, можно получить в министерстве, предоставив необходимый пакет документов. В списке – соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства (копия, заверенная заявителем), а если машина находится в лизинге или в аренде – ещё и копия договора.



Жителям республики напомнили, каким должно быть такси. Из обязательных требований – опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, цветографическая схема на кузове, а в салоне – информация о наименовании перевозчика, условиях оплаты и визитная карточка водителя.



В Минтрансе Бурятии рассказали, сколько машин в республике сегодня зарегистрировано в такси. Как выяснилось, 1095. Выдача разрешений на осуществление деятельности в этой сфере продолжается. Они имеются уже у 52 индивидуальных предпринимателей и 11 юридических лиц.