В Бурятии насчитали более тысячи такси

Жителям республики напомнили, какими должны быть машины с шашечками
В Минтрансе Бурятии рассказали, сколько машин в республике сегодня зарегистрировано в такси. Как выяснилось, 1095. Выдача разрешений на осуществление деятельности в этой сфере продолжается. Они имеются уже у 52 индивидуальных предпринимателей и 11 юридических лиц.
Документ, подтверждающий право на перевозку пассажиров и багажа легковым авто, можно получить в министерстве, предоставив необходимый пакет документов. В списке – соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства (копия, заверенная заявителем), а если машина находится в лизинге или в аренде – ещё и копия договора.
Жителям республики напомнили, каким должно быть такси. Из обязательных требований – опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, цветографическая схема на кузове, а в салоне – информация о наименовании перевозчика, условиях оплаты и визитная карточка водителя.
Жителям республики напомнили, какими должны быть машины с шашечками
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