Горнякам Бурятии добавили интернет-скоростей

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Специалисты МегаФона запустили дополнительные слои LTE, обеспечив устойчивый мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит\с. Проведённые работы также помогли расширить возможности для современных голосовых звонков по технологии VoLTE, которая позволяет общаться с кристально чистым звуком, не прерывая интернет-сессию. В Иракинде проживает около 600 человек, в том числе вахтовики, которым важно иметь качественный мобильный интернет и голосовую связь, чтобы решать рабочие вопросы и общаться с родными и близкими.После модернизации ещё большее количество абонентов может пользоваться всеми цифровыми сервисами: скачивать данные, смотреть фильмы, звонить по видеосвязи. Сейчас качество интернета и голосовых вызовов в посёлке остаётся на высоком уровне и при пиковых нагрузках – в выходные и праздничные дни.Так по данным обезличенной аналитики МегаФон, в марте 2023 года абоненты Иракинды увеличили активность в мобильной сети почти на 15%. Пользователи чаще всего предпочитают проводить свободное время за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатрах и на видеохостингах, слушать музыку в потоковом формате. На это уходит около 50% всего абонентского трафика, на социальные сети и мессенджеры – около 16%, на поиск информации через браузер приходится до 18% мобильного интернета.- Как правило жители удалённых населённых пунктов активно пользуются интернетом и наращивают объем трафика быстрее горожан. Мы модернизируем телеком-оборудование и обеспечиваем абонентам комфортные условия для общения, работы и отдыха при помощи современных цифровых сервисов. Отдалённые поселения остаются приоритетным направлением оператора по развитию сети 4G, – рассказала директор регионального отделения МегаФона Олеся Степанова.