В Бурятии под вывеской ломбарда работали нелегальные кредиторы

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Настоящие ломбарды состоят в государственном реестре и обязаны соблюдать особые правила



В Бурятии выявили очередного нелегального кредитора, сообщили в Национальном банке республики.



31 марта компания из Улан-Удэ, в названии которой незаконно используется слово ломбард, была включена в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания выдавала займы, не имея разрешения финансового регулятора.



- Настоящие ломбарды состоят в государственном реестре и обязаны соблюдать установленные на финансовом рынке правила. Например, они должны страховать за свой счёт залоговое имущество, не могут его продать раньше чем через месяц после истечения срока займа. Также в настоящем ломбарде заёмщику обязаны выдать залоговый билет. В нём две части — индивидуальные условия займа и информация о залоге. Полная стоимость займа в процентах годовых и в рублях — то есть максимальная переплата по займу — указываются в рамке на первой странице залогового билета, — объяснила управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.



Она также добавила, что если вместо залогового билета кредитор предлагает подписать договор купли-продажи, хранения или любой другой документ — это признак нелегала. Важно проверить, что реквизиты второй стороны договора совпадают с данными в государственном реестре на сайте Банка России.



На сегодняшний день в предупредительном списке на сайте Банка России числится уже 27 организаций из Бурятии. Все они относятся к группе чёрных кредиторов.

