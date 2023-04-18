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Группа компаний «Титан» награждена медалью за помощь и содействие в проведении СВО

Группа компаний «Титан» награждена медалью за помощь и содействие в проведении СВО
Бизнес,  Фото:ГК "Титан"
Помощь составила 16 млн рублей

Руководителю группы компаний «Титан» Вадиму Бредний вручена медаль за поддержку и помощь военным и сотрудникам спецподразделений Бурятии, участвующих в спецоперации. Награду вручил начальник управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Бурятии полковник Евгений Котов.

- Это высокая оценка всего четырёхтысячного коллектива «Титана». Каждый «титановец» внёс вклад в помощь нашим воинам – участникам СВО. С первых дней мобилизации трудовые коллективы по своей инициативе передавали по заявкам мобилизованных обмундирование, продукты питания и предметы первой необходимости. Спасибо коллективу за активную жизненную позицию! 58 наших сотрудников участвуют в СВО, из них шесть бойцов в составе батальона «Байкал». Мы продолжаем оказывать помощь нашим воинам, - отметил Вадим Бредний.

 

Группа компаний «Титан» перечислила на расчётный счет АНО «Содействие» и передала воинским и специальным подразделениям Бурятии 16 млн рублей. На эти средства закупаются необходимое оборудование и медпрепараты.

Ранее «Титан» отправил в Ростовскую область продукты питания для вынужденных переселенцев с Донбасса и закупил для социальных учреждений подшефного Старобешевского района ДНР компьютерную технику. 

Титан

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