Карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин
Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый четвертый житель Улан-Удэ, показало исследование SuperJob. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения столицы Бурятии.
Выяснилось, что 24% жителей Улан-Удэ мечтают о кресле гендира. Причём карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 34 и 15% из них соответственно. Горожане, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, мечтают стать руководителем своей компании чаще респондентов с зарплатой до 30 тысяч (30 и 20% соответственно).
Среди представителей распространённых профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (36%) и ИТР (33%). О посте директора также мечтают по 23% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании — среди секретарей (6%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 7%).
Каждый четвёртый улан-удэнец хочет руководить компанией, в которой работает
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