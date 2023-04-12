В Улан-Удэ демонтируют 40 рекламных щитов

Бизнес, Фото: администрация Улан-Удэ, из архива

У их собственников нет официального разрешения на их установку и эксплуатацию



В Улан-Удэ продолжают бороться с незаконно установленными рекламными щитами. Как сообщила администрация города, только на улице Сахьяновой обнаружили 40 незаконно установленных рекламных конструкций.



- Девяти собственникам выданы предписания о демонтаже. Они будут убирать рекламные щиты, так как у них нет официального разрешения на их установку и эксплуатацию, - сообщили в мэрии.



Установка и эксплуатация любой рекламной конструкции в городе, независимо от места установки и формы собственности, должна быть согласована в комитете по архитектуре и градостроительству.



В Улан-Удэ регулярно проводятся рейды по выявлению незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий. С начала года выявлено уже 60 таких конструкций.





