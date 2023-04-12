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В Улан-Удэ демонтируют 40 рекламных щитов

В Улан-Удэ демонтируют 40 рекламных щитов
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ, из архива
У их собственников нет официального разрешения на их установку и эксплуатацию

В Улан-Удэ продолжают бороться с незаконно установленными рекламными щитами. Как сообщила администрация города, только на улице Сахьяновой обнаружили 40 незаконно установленных рекламных конструкций.

- Девяти собственникам выданы предписания о демонтаже. Они будут убирать рекламные щиты, так как у них нет официального разрешения на их установку и эксплуатацию, - сообщили в мэрии.

Установка и эксплуатация любой рекламной конструкции в городе, независимо от места установки и формы собственности, должна быть согласована в комитете по архитектуре и градостроительству.

В Улан-Удэ регулярно проводятся рейды по выявлению незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий. С начала года выявлено уже 60 таких конструкций.


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