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В Чите построят завод по производству лего-кирпичей

В Чите построят завод по производству лего-кирпичей
Бизнес,  Фото:пресс-служба АО «Корпорация развития Забайкальского края»
Он появится в индустриальном парке «СтройПром»

Новый резидент индустриального парка «СтройПром», который возведут в Чите, построит завод по производству лего-кирпичей.

- Предприниматель зарегистрировала своё дело в Забайкалье совсем недавно, но уже имеет небольшой объём оборудования для выпуска лего-кирпичей, а также сертификаты качества на свою продукцию. Теперь же она стала резидентом «СтройПрома», на площадке которого будет налажено масштабное производство такого оригинального вида кирпичей, из которых можно строить всё что угодно, – рассказал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.

По его словам, лего-кирпич имеет преимущество перед силикатным или керамическим кирпичом и по водопоглащению, то есть впитывает меньше влаги, и по морозостойкости, что важно в условиях забайкальского климата.

Напомним, корпорация развития Забайкальского края занимается созданием индустриального парка «СтройПром» в Чите, где за несколько лет на одной площадке будут собраны резиденты, которые займутся производством: панелей для многоквартирных домов; сухих строительных смесей; воздуховодов; газобетонных блоков; шпона, фанеры, деревянных плит и так далее. Резиденты промпарка смогут стать и резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Забайкалье», сообщает пресс-служба корпорации.

Чита Забайкальский край строительство завод

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