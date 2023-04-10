Он появится в индустриальном парке «СтройПром»
Новый резидент индустриального парка «СтройПром», который возведут в Чите, построит завод по производству лего-кирпичей.
- Предприниматель зарегистрировала своё дело в Забайкалье совсем недавно, но уже имеет небольшой объём оборудования для выпуска лего-кирпичей, а также сертификаты качества на свою продукцию. Теперь же она стала резидентом «СтройПрома», на площадке которого будет налажено масштабное производство такого оригинального вида кирпичей, из которых можно строить всё что угодно, – рассказал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.
По его словам, лего-кирпич имеет преимущество перед силикатным или керамическим кирпичом и по водопоглащению, то есть впитывает меньше влаги, и по морозостойкости, что важно в условиях забайкальского климата.
Напомним, корпорация развития Забайкальского края занимается созданием индустриального парка «СтройПром» в Чите, где за несколько лет на одной площадке будут собраны резиденты, которые займутся производством: панелей для многоквартирных домов; сухих строительных смесей; воздуховодов; газобетонных блоков; шпона, фанеры, деревянных плит и так далее. Резиденты промпарка смогут стать и резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Забайкалье», сообщает пресс-служба корпорации.
В Чите построят завод по производству лего-кирпичей
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