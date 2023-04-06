Его жильцы пожаловались на темноту и битые стёкла в подъезде
Директора управляющей компании (УК), обслуживающей один из многоквартирных домов (МКД) на улице Комсомольская в Улан-Удэ, оштрафовали за плохую работу на 50 тысяч рублей. Началось всё с того, что жильцы пожаловались на битые стекла и отсутствие освещения в подъезде, разрушение кирпичной кладки и температурных швов.
Сотрудники Госстройжилнадзора провели проверку и нарушения подтвердились. В ведомстве составили советующий протокол на руководителя «управляшки».
Там пояснили: лицензированная УК обязана обеспечивать исправное остекление и освещение в подъезде, устранять повреждения стен и не допускать их дальнейшего разрушения. Все эти недочёты своевременно не устранили и не исправили, что противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ.
Директору придётся заплатить 50-тысячный штраф, а сотрудникам компании – привести всё в порядок.
- Руководители управляющих организаций нередко получают штрафы за плохо организованную или невыполненную работу. Следует задуматься о том, как изменить подход к своим обязанностям. Неэффективное управление вполне может привести к лишению организации лицензии, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В Улан-Удэ на 50 тысяч оштрафовали «управляшку», запустившую дом
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