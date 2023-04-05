Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»

На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси



В Бурятии стартовала международная выставка «Стройиндустрия-2023». Она проходит с 5 по 7 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Это ежегодное мероприятие для тех, кто имеет отношение к строительству, а также интересуется последними новинками в отрасли.



На выставке представлены новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и техника для ЖКХ, системы автоматизации, недвижимость, элементы благоустройства, технологии деревообработки и многое другое.



На одной площадке собрались федеральные эксперты, участники с Дальнего Востока и Сибири, а также представители организаций и деловых кругов из Монголии и Республики Беларусь. Ежегодно выставка собирает на своей площадке более 80 известных компаний из разных регионов России: Брянска, Иркутска, Красноярска, Читы и других.



В рамках выставки проходят пленарное заседание и панельные сессии, где обсуждают вопросы развития строительной, жилищно-коммунальной и дорожной отраслей, импортозамещения материалов и оборудования, применения новых видов стройматериалов, подготовки кадров. Помимо этого, здесь уделяют внимание на практику создания промышленных кластеров, развитие городов в перспективе мастер-планов как инструмента стратегического планирования и комплексного развития территорий городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

