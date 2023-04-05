На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси
В Бурятии стартовала международная выставка «Стройиндустрия-2023». Она проходит с 5 по 7 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Это ежегодное мероприятие для тех, кто имеет отношение к строительству, а также интересуется последними новинками в отрасли.
На выставке представлены новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и техника для ЖКХ, системы автоматизации, недвижимость, элементы благоустройства, технологии деревообработки и многое другое.
На одной площадке собрались федеральные эксперты, участники с Дальнего Востока и Сибири, а также представители организаций и деловых кругов из Монголии и Республики Беларусь. Ежегодно выставка собирает на своей площадке более 80 известных компаний из разных регионов России: Брянска, Иркутска, Красноярска, Читы и других.
В рамках выставки проходят пленарное заседание и панельные сессии, где обсуждают вопросы развития строительной, жилищно-коммунальной и дорожной отраслей, импортозамещения материалов и оборудования, применения новых видов стройматериалов, подготовки кадров. Помимо этого, здесь уделяют внимание на практику создания промышленных кластеров, развитие городов в перспективе мастер-планов как инструмента стратегического планирования и комплексного развития территорий городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 05.04.2023
На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси
Бизнес, 05.04.2023
Заявки на конкурс нужно прислать до 15 апреля
Бизнес, 04.04.2023
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия
Бизнес, 04.04.2023
Штраф назначили главному инженеру
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
Их попросили явиться в мэрию
В том числе поменялся логотип
Помимо предпринимателей, собрались сотрудники муниципальных образований
Он заточен на ранние стыковки из столицы Сибири
В столице Бурятии клиентам магазина информацию доставит коммуникационный сервис
Об этом говорится в исследовании, опубликованном 24 марта
Арендатору выдано предостережение
Там приступили к строительству нового жилого комплекса
Бизнес, 28.03.2023
Выставка Baikal Travel Mart–2023 пройдёт в апреле