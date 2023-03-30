МТС объявила о глобальном ребрендинге

В том числе поменялся логотип



Компания МТС запустила процесс глобального ребрендинга: у бренда появится новое позиционирование, визуальный язык, логотип и пр. Старый логотип с «яйцом» будет заменён на новый – квадрат с расположенными по углам буквами М, Т и С.



По словам президента МТС Вячеслава Николаева, в 2019 году был взят курс на формирование цифровой экосистемы и активный запуск новых продуктов. «Два года назад началась активная трансформация компании в сторону IT, изменились многие процессы внутри: вырос штат IT-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуры», - пояснил он.



Николаев подчеркнул, что в новой архитектуре бренд МТС трансформировался «из монолитного в гибридный», была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своим узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду.



В компании пояснили, что теперь основа фирменного стиля МТС — это «динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов». Красный цвет бренда сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.



Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.







