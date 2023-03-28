Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га
Жители Бурятии и крестьянско-фермерские хозяйства могут в упрощённой форме получить землю сельскохозяйственного назначения без торгов сроком до 5 лет.
- Допустимые размеры участка от 3 га до 20 га. Данная мера господдержки поможет начинающим фермерам и сельхозтоваропроизводителям. Землю для ведения сельского хозяйства могут получить специалисты сельскохозяйственного производства, ветеринарные специалисты, государственные и муниципальные служащие, педагоги, медработники, работники культурных и спортивных учреждений, - сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
Участок можно получить для разных целей:
- для ведения сельхозпроизводства;
- создания мелиоративных защитных лесных насаждений;
-для научно-исследовательских целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции;
- а также для рыбоводства;
На участке разрешено строительство жилого дома с соблюдением ряда условий. Дом должен быть не выше трех этажей, а его площадь не должна превышать 500 кв. м; площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.
- Для получения участка необходимо обратиться с заявлением и схемой расположения участка в администрацию по месту жительства. Специалисты проведут необходимую процедуру для предоставления участка, по итогам которой заключается договор с заявителем, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.
Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 28.03.2023
Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га
Она прочнее деревянной
Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном
По летнему расписанию
Экономика, 26.03.2023
Приехать же в Бурятию желают всего 10%
УК не следила за порядком в шести домах
В конкурсе примут участие 13 предприятий республики
На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.
Долг по зарплате составил 90 тысяч рублей
Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур
В Улан-Удэ пройдёт специальный круглый стол
Там уже стартовали земляные работы
МегаФон построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов
Одна из них открыла собственный массажный кабинет
Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности