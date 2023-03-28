Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет

Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га



Жители Бурятии и крестьянско-фермерские хозяйства могут в упрощённой форме получить землю сельскохозяйственного назначения без торгов сроком до 5 лет.



- Допустимые размеры участка от 3 га до 20 га. Данная мера господдержки поможет начинающим фермерам и сельхозтоваропроизводителям. Землю для ведения сельского хозяйства могут получить специалисты сельскохозяйственного производства, ветеринарные специалисты, государственные и муниципальные служащие, педагоги, медработники, работники культурных и спортивных учреждений, - сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



Участок можно получить для разных целей:



- для ведения сельхозпроизводства;

- создания мелиоративных защитных лесных насаждений;

-для научно-исследовательских целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции;

- а также для рыбоводства;



На участке разрешено строительство жилого дома с соблюдением ряда условий. Дом должен быть не выше трех этажей, а его площадь не должна превышать 500 кв. м; площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.



- Для получения участка необходимо обратиться с заявлением и схемой расположения участка в администрацию по месту жительства. Специалисты проведут необходимую процедуру для предоставления участка, по итогам которой заключается договор с заявителем, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.

