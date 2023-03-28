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Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет

Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га

Жители Бурятии и крестьянско-фермерские хозяйства могут в упрощённой форме получить землю сельскохозяйственного назначения без торгов сроком до 5 лет.

- Допустимые размеры участка от 3 га до 20 га. Данная мера господдержки поможет начинающим фермерам и сельхозтоваропроизводителям. Землю для ведения сельского хозяйства могут получить специалисты сельскохозяйственного производства, ветеринарные специалисты, государственные и муниципальные служащие, педагоги, медработники, работники культурных и спортивных учреждений, - сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Участок можно получить для разных целей:

- для ведения сельхозпроизводства;
- создания мелиоративных защитных лесных насаждений;
-для научно-исследовательских целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции;
- а также для рыбоводства;

На участке разрешено строительство жилого дома с соблюдением ряда условий. Дом должен быть не выше трех этажей, а его площадь не должна превышать 500 кв. м; площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.

- Для получения участка необходимо обратиться с заявлением и схемой расположения участка в администрацию по месту жительства. Специалисты проведут необходимую процедуру для предоставления участка, по итогам которой заключается договор с заявителем, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.
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