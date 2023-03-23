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В России упростили порядок размещения летних кафе

В России упростили порядок размещения летних кафе
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур

В правительстве России продолжается работа по упрощению условий для ведения бизнеса. Накануне было подписано постановление о расширении перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки.

В обновлённый перечень вошли веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий.

- Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможным при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели. Данная мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, - сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, это нововведение позволит быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, поскольку строители могут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ.
кафе

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