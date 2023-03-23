В Улан-Удэ пройдёт специальный круглый стол
В Улан-Удэ отельеры, туроператоры и представители профессионального туристического сообщества соберутся на круглый стол на тему «Подготовка к гостеприимному сезону-2023».
Мероприятие состоится 24 марта в 14:00 в «Точке кипения» БГУ им. Д. Банзарова.
На круглом столе будут рассмотрены основные изменения в законодательстве в 2023 году. Участники встречи смогут узнать ответы на многие интересующие их вопросы:
- Что нужно знать и применять в работе собственникам и управляющим средств размещения;
- Что мы можем сделать для туристов, чтобы первое впечатление о гостеприимстве региона было благоприятным, и туристы захотели вновь вернуться к нам?
- Кто обеспечивает высокий сервис в средствах размещения (гостиница, санаторий, база отдыха, туристско-рекреационный комплекс и т.п.)?
- Зачем входить в Национальные турмаршруты, и для чего нужна их добровольная сертификация?
В том числе на круглом столе выступят министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, эксперт государственной системы классификации гостиниц Лилия Биткулова, эксперт от Росстандарта по сертификации туристских услуг и услуг средств размещения Лилия Сафонова.
Представители туротрасли Бурятии обсудят подготовку к новому сезону
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