Одна из них открыла собственный массажный кабинет
Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги при этом возвращать не надо.
В 2023 году господдержку оказали 19 жителям Прибайкальского района. Часть из них уже успешно защитили бизнес-планы и открыли своё дело. Среди них – и Виктория Буйницкая из села Турунтаево. Выучившись на массажиста, она решила открыть массажный кабинет.
- Когда я окончила обучение, то обратилась в соцзащиту и комиссия поддержала мой проект. Сейчас работаю со многими техниками – это классический, расслабляющий и аппаратный массаж, а также эстетическая косметология, – отметила участница программы.
По данным на 1 марта, финансовую помощь уже более 430 наших земляков. Им выделили свыше 92 миллионов рублей.
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Бизнес, Фото:
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