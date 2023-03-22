Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам

Одна из них открыла собственный массажный кабинет



Несколько лет назад в Бурятии запустили программу под названием «Социальный контакт», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги при этом возвращать не надо.



В 2023 году господдержку оказали 19 жителям Прибайкальского района. Часть из них уже успешно защитили бизнес-планы и открыли своё дело. Среди них – и Виктория Буйницкая из села Турунтаево. Выучившись на массажиста, она решила открыть массажный кабинет.



- Когда я окончила обучение, то обратилась в соцзащиту и комиссия поддержала мой проект. Сейчас работаю со многими техниками – это классический, расслабляющий и аппаратный массаж, а также эстетическая косметология, – отметила участница программы.



По данным на 1 марта, финансовую помощь уже более 430 наших земляков. Им выделили свыше 92 миллионов рублей.

