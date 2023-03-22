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Четверть работодателей в Улан-Удэ проверяют кредитные истории соискателей

Четверть работодателей в Улан-Удэ проверяют кредитные истории соискателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности

Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании Улан-Удэ. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, всё больше, сообщает портал SuperJob.

- Каждый четвёртый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причём 14% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 12% — лишь на некоторые, - уточняют организаторы опроса.

Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приёме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 75% уверены, что подобная процедура их миновала.


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