Четверть работодателей в Улан-Удэ проверяют кредитные истории соискателей

Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности



Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании Улан-Удэ. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, всё больше, сообщает портал SuperJob.



- Каждый четвёртый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причём 14% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 12% — лишь на некоторые, - уточняют организаторы опроса.



Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.



Сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приёме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 75% уверены, что подобная процедура их миновала.





