В этом году прокуратура отказала в согласовании 87 % проверок
Прокуратура Бурятии принимает меры, направленные ликвидацию административных барьеров для создания комфортных условий для развития бизнеса.
Надзорный орган рассмотрел 28 планов органов контроля на 2023 год, содержащих свыше 2,7 тыс. предложений о проведении проверок. По результатам анализа 88 % мероприятий исключены.
В 2022 году органами прокуратуры рассмотрено 530 заявлений органов контроля о согласовании проведения внеплановых проверок, по результатам рассмотрения которых отклонено 384 заявления.
В текущем году прокуратура республики отказала в согласовании 87 % поступивших заявлений о проведении внеплановых проверок, из них в отсутствие оснований направлено 33 % заявлений.
К примеру, с начала 2023 года управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии трижды в отсутствие оснований и с нарушениями порядка оформления документов направлялись решения о проведении внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя. В согласовании проверок прокуратурой республики отказано.
- Прокурорами пресекаются факты необоснованного инициирования проверок и применения контролирующим органом мер административного принуждения, подмены профилактических визитов внеплановыми проверками, незаконного истребования документов у представителей бизнеса, - отметили в пресс-службе.
Прокуратура спасает бизнес Бурятии от незаконных проверок
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 22.03.2023
В этом году прокуратура отказала в согласовании 87 % проверок
Бизнес, 22.03.2023
Раньше такую поддержку предприниматель мог получить лишь один раз
Бизнес, 21.03.2023
Он не состоится из-за низкого спроса на билеты
Завод по переработке пластика откроется 24 марта
Их принимают лишь время от времени и только на некоторые должности
Компании пришлось вернуть ему предоплату и раскошелиться на неустойку
Бизнес, 16.03.2023
Административное дело рассмотрят в суде
В преддверии дачного сезона МегаФон модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ
Они отказались выдавать товары клиентам из-за новой политики маркетплейса
Концерт собирались провести в ресторане
Такой войлок сохраняет тепло и хорошо пропускает воздух
Цветы продавались в магазине
Нарушение обнаружила прокуратура
По девяти заявлениям начаты проверки
Рейсы стартуют 27 мая