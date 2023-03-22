Прокуратура спасает бизнес Бурятии от незаконных проверок

В этом году прокуратура отказала в согласовании 87 % проверок



Прокуратура Бурятии принимает меры, направленные ликвидацию административных барьеров для создания комфортных условий для развития бизнеса.



Надзорный орган рассмотрел 28 планов органов контроля на 2023 год, содержащих свыше 2,7 тыс. предложений о проведении проверок. По результатам анализа 88 % мероприятий исключены.



В 2022 году органами прокуратуры рассмотрено 530 заявлений органов контроля о согласовании проведения внеплановых проверок, по результатам рассмотрения которых отклонено 384 заявления.



В текущем году прокуратура республики отказала в согласовании 87 % поступивших заявлений о проведении внеплановых проверок, из них в отсутствие оснований направлено 33 % заявлений.



К примеру, с начала 2023 года управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии трижды в отсутствие оснований и с нарушениями порядка оформления документов направлялись решения о проведении внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя. В согласовании проверок прокуратурой республики отказано.



- Прокурорами пресекаются факты необоснованного инициирования проверок и применения контролирующим органом мер административного принуждения, подмены профилактических визитов внеплановыми проверками, незаконного истребования документов у представителей бизнеса, - отметили в пресс-службе.

