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Большинство компаний в Улан-Удэ не спешат брать на работу пенсионеров

Большинство компаний в Улан-Удэ не спешат брать на работу пенсионеров
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Их принимают лишь время от времени и только на некоторые должности

В последний год работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда. Средний возраст кандидатов в традиционно «мужских» сферах  увеличился из-за уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что жители бурятской столицы призывного возраста сегодня реже готовы менять работу по разным причинам. В первую очередь, это наличие отсрочки от мобилизации и стабильность на самом  предприятии.

В сложившихся условиях лишь в 4 из 10 компаний трудоустраивают пенсионеров  на общих основаниях – наравне с более молодыми кандидатами. А в каждой третьей организации их берут на работу время от времени либо только на некоторые должности.

Чаще всего для таких соискателей в Улан-Удэ открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (24% и 20% соответственно от числа работодателей, готовых нанимать пенсионеров). В 18% компаний их готовы брать на инженерно-технические должности, в 13% – водителями  и в 11% – бухгалтерами.
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